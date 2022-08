Miguel Herrera arremete contra el Tri: ‘Es un partido molero’

Miguel Herrera, fiel a su costumbre, volvió a arremeter en contra de la Selección mexicana, previo a su duelo ante Paraguay, al llamarlo un partido ‘molero’.

En conferencia de prensa, el famoso ‘Piojo’ Herrera aseguró que 80% de los jugadores convocados en esta lista no irán a Qatar 2022, por lo que es un partido que no sirve de nada.

“Es algo que no es toquetear por toquetear jugadores en estos partidos, Tuca (Ricardo Ferretti) decía que son partidos moleros, para mi estos son los partidos que no sirven, porque el 80 por ciento de los que están en esta convocatoria no van a estar en el Mundial, más que ahora son 26 jugadores para este Mundial”, dijo el entrenador de los Tigres.

Por otra parte, apuntó a que no sabe si este duelo servirá como parte del siguiente proceso, aunque puso en duda si Gerardo Martino continuará tras Qatar 2022.

“No sé si es bueno estar toqueteando jugadores por toquetear, se habla de estar siguiendo procesos, no sé si este sea el mismo técnico del siguiente proceso, entonces…el rival es muy bueno, pero no es un partido que va a preparar a la selección para el Mundial”, indicó.

Por sí no lo viste: ¿Lo sabías? Karely Ruiz apoya a este equipo de la Liga MX

Miguel Herrera _ Miguel Herrera volvió a criticar a la Selección mexicana (Cristian de Marchena/MEXSPORT)

Por último, aunque destacó la presencia de jugadores como Sebastián Córdova y Jesús Angulo, Miguel Herrera, apuntó a la ausencia de Diego Reyes, quien ha recuperado su nivel.

“Me parece que bien, son constantes (los convocados), creo que al que no se le ha hecho justicia actualmente, por lo que ha sido el torneo pasado y lo que ha jugado en este torneo, es a Diego Reyes, me parece que teniendo necesidad de gente creo que el flaco lo está haciendo bien. Reyes ya estuvo en selección, ya tuvo Mundiales”, declaró.

La Selección mexicana se enfrentará a Paraguay el próximo miércoles 31 de agosto en Atlanta, Georgia con puros jugadores de la Liga MX, al no ser un duelo en Fecha FIFA.

Te puede interesar: Verano de ahorros con Bodega Aurrera

Publimetro te recomienda