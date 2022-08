Dani Alves le dijo esto a Beltrán y él respondió con risas

Los Pumas andan por la calle de la amargura pues más allá de contar en sus filas con el futbolista más ganador (hasta ahora) de todo el mundo, Dani Alves, la realidad en la Liga MX los coloca como uno de los peores equipos en lo que va del certamen. La pasada derrota contra las Chivas aumenta el dolor universitario y Beltrán fue testigo de ello cuando habló a medio partido con Alves.

El apodado “nene” habló después de la victoria sobre los de la UNAM y dijo estar satisfecho por enfrentar al brasileño el pasado sábado, pues en los pasados Juegos Olímpicos en Tokyo 2020 no estuvo presente el mexicano cuando Brasil se impuso en el partido de semifinales.

Beltrán es uno de los jugadores con mayor proyección en las Chivas (Edgar Quintana/MEXSPORT)

“Cuando fui (a Tokyo 2020) no me tocó jugar con él. Ahora competir, en la misma posición me hizo sentir bien. Son jugadores con los que no te imaginas que fueras a competir o jugar contra ellos y lo disfruté mucho. Me decía que no me tirara tanto, pero es un tipo increíble, un jugador extraordinario que muchos quisieran tener la carrera que él tuvo y que a pesar de que a su equipo no le va bien, a su carrera nada lo va a tachar”, relató al micrófono de TUDN entre algunas risas.

Beltrán fue a concentrarse con la Selección mexicana para enfrentar el duelo que tienen el siguiente miércoles contra Paraguay, en duelo de preparación de cara al compromiso en Qatar. Las Chivas jugarán hasta el próximo domingo 4 de septiembre cuando visiten a los Diablos Rojos del Toluca.

