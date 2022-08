Canelo se considera aún el mejor boxeador del mundo

Saúl ‘Canelo’ Álvarez está casi listo para su regreso a los cuadriláteros frente a uno de sus grandes rivales, como Gennady Golovkin, pero apuntó a su objetivo como monarca.

En entrenamiento con TVBoxeo, Saúl Álvarez apuntó a que, a pesar de caer en posiciones en los rankings del mejor libra por libra, él se considera como el mejor del mundo.

“No me importa, yo me siento el mejor y eso es lo importante. Son listas que han estado ahí de años atrás. Yo siempre me he sentido el mejor y lo sigo sintiendo. Creo que el mejor peleador del mundo tiene que tomar riesgos importantes y es lo que hago en cada una de mis peleas”, dijo Canelo Álvarez tras una sesión de entrenamiento.

Por otra parte, en entrevista con TUDN, Saúl Álvarez apuntó a que GGG es su rival más grande en su carrera.

“Sin duda, ha sido uno de los que más ganas tengo, todo lo que ha hablado, tanto que ha dicho, la tercera pelea así que ha sido la rivalidad más grande de mi carrera”, dijo.

Canelo Álvarez se volverá a enfrentar a Gennady Golovkin, tras su triunfo en 2017, en Las Vegas, Nevada, aunque en esa ocasión fue en peso mediano.

Canelo Canelo está listo para su pelea para defender los títulos (Denis Poroy/Getty Images)

