Diego Costa le peleará el puesto a Raúl Jiménez

Racientemente Raúl Jiménez sufrió una lesión que lo dejó fuera del último partido que disputó el Wolverhampton el fin de semana. La molestia del mexicano significa pocos minutos de juego en su club y genera dudas de cara a su participación en el Mundial de Qatar 2022.

Aunado a esto, el periodista David Ornstein reportó que los “wolves” y Diego Costa llegaron a un principio de acuerdo para que el delantero español regresa a jugar al futbol inglés, esta vez para defender la playera amarilla.

Diego Costa tiene experiencia el futbol inglés cuando jugó para el Chelsea (Clive Brunskill/Getty Images)

Los “wolves” buscan un delantero que supla por lo pronto al mexicano Raúl Jiménez quien no pudo iniciar de buena forma la presente temporada de la Premier League debido a las lesiones que lo siguen. Costa tiene 33 años pero no contrato, desde inicios del año pasado no tiene equipo y su salvación es por ahora Atlético Mineiro con quien ya jugó 15 partidos.

Raúl Jiménez lleva poco más tres años con el Wolverhampton (Mike Hewitt/Getty Images)

Raúl tiene dos años menos que Costa, según Transfermarkt el mexicano posee un precio de 18 millones de euros y contrato hasta mediados del año 2024. Las lesiones de Jiménez le han impedido tomar ritmo al que tenía acostumbrada a la afición y la posible llegada de Diego al club también siginifica competencia interna por el puesto de delantero titular.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: