Ellos son los mexicanos que aparecen en el álbum Panini de Qatar 2022

La Copa del Mundo de Qatar 2022 cada vez está más cerca, por lo que la euforia va en aumento entre millones de aficionados, razón por la que el álbum Panini se ha convertido en tendencia en decenas de países y en México no ha sido la excepción.

Aunque la Selección mexicana no atraviesa su mejor momento a nivel deportivo y tiene un sinfín de dudas por resolver previo a la justa mundialista, no deja de causar emoción entre los millones de seguidores que están pendientes del Tri, por lo que un dato interesante son los nombres de los futbolistas que aparecen en el álbum Panini.

Es importante recordar que los nombres que figuran ahí, no tienen un lugar asegurado en la Copa del Mundo de Qatar 2022; sin embargo, sí cuentan con amplias posibilidades de acudir, ya que la empresa hace todo un estudio, para determinar los posibles futbolistas que serán convocados.

Otro dato a resaltar, es que en el álbum Panini únicamente aparecerán 18 futbolistas de cada Selección, cuando en realidad serán 26, tres más que en ediciones anteriores. Es decir, en cada país harán falta un total de ocho jugadores.

Pero enfocándonos en la Selección mexicana, aquí te dejamos los 18 futbolistas que fueron convocados por el álbum Panini:

Guillermo Ochoa | Portero Alfredo Talavera | Portero Néstor Araujo | Defensa Jesús Gallardo | Defensa César Montes | Defensa Héctor Moreno | Defensa Jorge Sánchez | Defensa Luis Romo | Mediocampista Edson Álvarez | Mediocampista Andrés Guardado | Mediocampista Erick Gutiérrez | Mediocampista Héctor Herrera | Mediocampista Carlos Rodríguez | Mediocampista Diego Lainez | Mediocampista Rogelio Funes Mori | Delantero Raúl Jimémez | Delantero Hirving Lozano | Delantero Jesús Tecatito Corona | Delantero

AUSENTES, PERO PROBABLES EN QATAR

Como bien se mencionó anteriormente, los nombres que figuran en el álbum de Qatar 2022, no tienen su lugar asegurado, así como los que no aparecen, no quiere decir que no acudirán a la Copa del Mundo, pues futbolistas como Johan Vásquez, Carlos Acevedo, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro, entre otros, tienen altas probabilidades de ir a la justa mundialista, pese a no haber sido considerados por Panini.

¿YA SALIÓ A LA VENTA EL ÁLBUM?

El lanzamiento oficial del álbum Panini de Qatar 2022, será este miércoles 7 de septiembre, aunque algunas personas ya cuentan con él, ya sea por cortesía de la empresa o algún tipo de preventa.

