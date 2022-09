Xavi Hernández: “Soñar es gratis, pero no ganamos la Champions desde 2015″

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, recordó que “es un privilegio” poder jugar la Liga de Campeones, una competición en la que aunque, “soñar es gratis”, el objetivo que deben tener es el “competir” y afrontarla con “mucha humildad” porque no la ganan desde el año 2015, por lo que pidió estar “alerta” ante la visita este miércoles del Viktoria Plzen.

“Es la Champions, es un privilegio poder jugarla y empezamos en casa contra un rival que no tiene nada que perder y es un partido ‘trampa’, hay que estar alerta porque es un rival muy físico, que aprovecha muy bien el balón parado y muy rápido en las transiciones”, aseguró Xavi este martes en rueda de prensa de previa a la visita del equipo checo.

El técnico culé recordó que les ha tocado “un grupo muy difícil”, pero que están “con toda la ilusión del mundo”, con el claro objetivo de “competir e intentar ganar la competición”. “Los objetivos son títulos y el del partido de mañana son los tres puntos. No tenemos que mirar más allá. Hay que pasar el grupo y después ya veremos. Hay que competir y generar buenas sensaciones, pero soñar es gratis, por qué no la podemos ganar”, advirtió.

“Competir y soñar con ganarla, si no, no estaría aquí. Yo quiero ganar, no concibo competir sin ganar, pero de aquí a ser favorito... Debemos tener mucha humildad, desde 2015 no la ganamos y el año pasado jugamos la Liga Europa, hay que ser cautos y pensar que cada partido va a ser una ‘guerra’”, reiteró el entrenador catalán.

Este insistió en que tienen “mucha ilusión y ganas de competir en la máxima competición de clubes”. “No costó estar, hay que valorarla y dejarse la piel para sacar ante el Viktoria los tres puntos, pero es la Champions y nos genera una especial ilusión”, declaró.

En este sentido, tiene claro que “no” son de las mejores plantillas porque eso “hay que demostrarlo”. “Yo puedo salir a decir que es la mejor de la historia del Barça, perder contra el Viktoria y me lo como con patatas. Hay que demostrarlo como se hizo ante el Sevilla, la Real o el Valladolid, y a final de temporada me preguntas si es la mejor de la Champions”, replicó.

🔊 Xavi: "Habrá rotaciones, el calendario es muy exigente" pic.twitter.com/NX5cFRfcCH — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 6, 2022

Subrayó que el Viktoria Plzen “no es asequible”. “Hacen las cosas muy bien y nos complicará. Es fundamental comenzar bien y ganar los tres puntos en casa es vital porque luego vienen dos salidas difíciles. Hay que cambiar el chip y tener también buenas sensaciones en Champions”.

