Tildan de “huevón” a Andy Ruiz en plena pelea

Andy Ruiz venció al cubano Luis King Kong Ortíz el pasado domingo en el regreso al cuadrilátero del púgil mexicoamericano. La batalla se definió por decisión unánime hasta el 12vo round pero en plena transmisión se escucharon algunos adjetivos para Andy que pronto se repitieron en redes sociales.

Antes de iniciar el penúltimo round, Andy estaba sentado en su esquina y mientras le limpieaban el sudor en la cara, se escuchó desde la misma “no te me ahuevones mijo, no te quedes no te quedes mueve tu cintura”.

Andy Ruiz Jr venció al cubano Ortíz por decisión unánime (Harry How/Getty Images)

Una vez en el 11vo asalto, el excampeón mexicano Julio César Chávez, repitió en plena transmisión los comentarios que salieron del equipo de Andy “no te ahuevones, tira golpes huevón”, lo que también reaccionó con comentarios de sus compañeros donde incluso le dijeron “eso no se lo dijeron” a lo que Chavéz contestó “pero eso se lo estoy diciendo yo”.

🔴EN VIVO: https://t.co/Ie1qK9coiY



R11: Llegamos al penúltimo giro y Andy Ruiz debe de apretar para llevarse la victoria en Los Angeles. #BoxAzteca #MuchoBox 🥊 pic.twitter.com/elJoi0YOYO — Box Azteca (@BoxAzteca7) September 5, 2022

También puedes leer: Nivea y Labello lanzan edición especial con Ditsroller. Corre a coleccionarlos.

Luego de 16 meses ausente, el púgil nacido en California volvió a pelear. Ruiz buscó vencer a Ortíz por la vía del nocaut pero no lo consiguió, sin embargo el desempeño de esta pelea fue del agrado de la afición mexicana que se dio cita para ver a Andy en una pelea transmitida en domingo, fecha atípica para el deporte de los golpes en México.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: