Budo Sento Championship tendrá peleas de campeonato en el Juan de la Barrera

La empresa mexicana de artes marciales mixtas, Budo Sento, llevó a cabo la ceremonia de pesaje de cara a la gama de combates que habrá el viernes 9 del mismo mes, el mismo recinto, con motivo de su décima edición.

Dentro de las peleas principales se encuentran las de campeonato de las 205 libras entre el hondureño Walter “Show Time” Luna y el mexicano Jorge “George St” González. El otro campeonato por Budo Striking de 61 kg, entre los mexicanos Sinué “The kid” Victoriano y Edgar “Edgarín” Tabares. Por último pero igual de importante es el submisión de los 77 kg entre Miguel Menchaca e Iván Leyva.

Las y los asistentes que deseen asistir a ver los combates amateurs podrán hacerlo a partir de las 14:00 horas donde destaca la pelea entre Laura Huizar vs Fanny “Naja” Rodríguez, ambas mexicanas peleadoras de MMA. Otros dos combates femeninos pero en categoría Budo Striking los protagonizarán Valeria Ramírez vs Alín Cruz y Grisel “Saitama” García vs Danaé Sánchez. Aquí abajo puedes consultar el calendario completo.

La venta de boletos será a través de SuperBoletos en su página de internet. Puedes consultar aquí los puntos de venta más cercanos a tu domicilio.

