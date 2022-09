Guillermo Ochoa es inmortalizado con figura de cera

El portero del América y la Selección mexicana, Guillermo Ochoa, develó este miércoles su figura de cera en el Museo de Cera de la Ciudad de México.

La figura de Ochoa simula un festejo del cancerbero y porta el uniforme que usó durante la Copa del Mundo de Rusia de 2018. Fue el mismo Paco Memo quien eligió la pose y la ropa.

De acuerdo con información de ESPN, el proceso de creación duró alrededor de ocho meses y participó un equipo de esculturas, pintores y estilistas mexicanos. El público podrá visitarla a partir del 8 de septiembre.

“Honestamente es raro verte aquí en el mano a mano. Impacta el poder ver tu figura de cera y el estar aquí representa muchos años de trabajo, esfuerzo, sacrificio, decir que la trayectoria ha estado bien encaminada y que te abran las puertas es un mensaje lindo para la persona como reconocimiento y compartir con ustedes es algo especial. Elegí esta figura, porque es algo que queremos ver todos en el siguiente mundial”, declaró a los medios.

“De entrada elegir la posición no fue fácil. Fue difícil por la expresión del grito de gol. Los hice trabajar bastante y cuando me platicaron no quería hacerlos trabajar con una atajada y era buscar una más de pie y fue la que me gustó, la del partido contra Alemania. Encontrar el uniforme no fue sencillo, fue una donación de un amigo que tengo en San Francisco y colecciona todos mis uniformes y en casa tengo uno y lo tengo colgado y encontrar otro no fue sencillo, junto con el short y calcetas”, agregó el guardameta.