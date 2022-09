¡Lamentable! Acosan a reportera durante un enlace en vivo

Un lamentable acontecimiento ocurrió en Brasil, pues mientras Jéssica Dias, reportera de la cadena ESPN en Brasil, realizaba su trabajo fue acosada por un aficionado del Flamengo, previo al duelo ante el Vélez por la Copa Libertadores.

Jéssica Dias estaba en un enlace completamente en vivo, y mientras daba su reporte, la rodeaban aficionados del Flamengo, y uno de ellos no dudó en acercarse a ella y, sin su consentimiento, darle un beso en la mejilla.

Evidentemente, dicho acontecimiento incomodó a la reportera, pues inmediatamente su rostro cambió. Sus compañeros que estaban en el estudio se mostraron solidarios.

La periodista narró en su cuenta de Instagram que previo al enlace, también la acosaron, pero trató de concentrarse en su trabajo.

“Sufrí acoso sexual mientras trabajaba y eso es un delito. No quería un beso, no quería cariño, no quería pasar tres horas en una comisaría, solo quería trabajar”

— Jéssica Dias