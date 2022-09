Mundial de Clubes estará cerca de México para 2023

El Mundial de Clubes organizado por la FIFA forzosamente cambió de fecha debido al Mundial de Qatar que se va a disputar, por primera vez, entre noviembre y diciembre, éste último mes era el de costumbre para el famoso “mundialito”.

Parece ser que las negociaciones con países como Arabia Saudita y China no son tan viables en estos momentos pues el país asiático pasa por problemas ambientales y con Arabia no hay acuerdo. Esto supone, de acuerdo a la información recabada del diario AS, que el torneo mundial de clubes sea disputado en EEUU.

Chelsea ganó la última edición del Mundialito al Palmeiras de Brasil (Francois Nel/Getty Images)

Más allá del cambio de sede, que parece no representar mucho problema, la otra situación que podría presentar es la fecha pues se tiene contemplado que el Mundialito se juegue entre el 6 al 12 de febrero, algunos días antes de que se jueguen los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League.

Pero esto no acaba aquí, en esa segunda semana de febrero están programadas las semifinales de la Copa del Rey en España (8 y 9 de febrero) y también representa un problema para el Real Madrid, equipo que por ahora no tiene la certeza de estar en esas instancias pero sí de ser el vigente campeón de la Champions League y por ende, dividir en dos sus prioridades por atender a ambas competiciones.

Real Madrid venció por segunda vez al Liverpool para coronarse campeón de la UEFA Champions League temporada 2021/22 (Julian Finney/Getty Images)

El Mundial en Qatar movió muchos torneos a nivel global, puso en aprietos a muchos países debido a logísticas de traslado y muchos jugadores con enorme carga física, veremos cómo la FIFA acomoda todo este descontrol.

