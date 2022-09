VIDEO: Aficionados Tigres se agarran a golpes por derrota ante el León

La derrota de Tigres ante León de esta jornada 14 causó mucha frustración en la afición que se dio cita en el Estadio Universitario, viviéndose un acto bochornoso en las gradas entre la misma hinchada.

Tras el silbatazo final, el ánimo de algunos seguidores felinos estaba llegando a una tensión que desde hace años no se llegaba, causando que se agarraran a golpes en una de las partes altas del Volcán, cerca de la zona de general.

Varios fans de Tigres ya estaban alcoholizados cuando empezaron a insultarse y de eso pasaron a los golpes, causando una bronca tal que el área de seguridad del recinto tuvo que intervenir y sacar a los involucrados.

[ 5 básicos para el lunch de tus hijos en este regreso a clases ]

A lo mejor uno era tuquista y el otro cuinista 🤣😆 pic.twitter.com/pLFMWB49cf — Gerardo ن ✝ (@ChairezVzz89) September 11, 2022

El accionar de los de Miguel Herrera no tiene nada contenta a los incomparables, que desde varios partidos atrás ya piden la renuncia del técnico al ver que el equipo no levanta y pasan las jornadas y no ven una mejoría sustancial.

Tigres se mostró inoperante al ataque contra la “Fiera” y con el descalabro dieron fin a todos los partidos como local en la fase regular, por lo que la situación no es nada alentadora para los del “Piojo”