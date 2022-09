Real Madrid es líder invicto con Asencio en la banca

El Real Madrid venció 4-1 al Mallorca en el Santiago Bernabéu y con este resultado, los merengues se colocan como líderes invictos de LaLiga tras cinco jornadas jugadas. Un gol temprano de la visita puso en aprietos a los dirigidos por Carlo Ancelotti que supieron reponerse con disciplina y talento.

Uno de los jugadores inconformes fue Marco Ascencio quien no vio acción en el terreno de juego en la victoria merengue. Al jugador ibérico se le vio molesto por no entrar a jugar y el técnico merengue fue cuestionado por esto, en rueda de prensa Ancelotti respondió:

“Estaba preparado para meter a Mariano y a Asensio si no marcábamos el segundo, pero se lesionó Lucas Vázquez y con una sola ventana no pensé en sacar a otro jugador. Asensio está enfadado y es normal, significa que quiere jugar. En esta ocasión resultó ser el más afectado de la plantilla y eso lo tengo en cuenta. Es un jugador importante y entiendo su molestia, no pasa nada”.

Marco Asencio solo ha jugado siete minutos en la presente campaña de Liga (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Sobre Vinicius y los golpes que recibió este partido mencionó que “es un jugador especial por cómo juega, aunque a veces por ese estilo de jugar el rival se puede enfadar. Siempre intenta regatear así esté el equipo ganando o perdiendo. A veces cuando el rival va perdiendo se puede enfadar más de lo normal. Son cosas del fútbol y con su experiencia poco a poco va a aprender”.

Vinicius es uno de los jugadores con más regates en la liga española (Angel Martinez/Getty Images)

“Es muy importante para nosotros, lo está haciendo muy bien y sigue siendo muy humilde. Eso te puede ayudar para ser un líder fantástico para el futuro. Tenemos a muchos jugadores que pueden ser líderes con el ejemplo y no con la lengua. Eso es muy importante”, mencionó Carlo elogiando al uruguayo Federico Valverde quien fue el autor del primer gol merengue.

Real Madrid jugará hasta el próximo domingo cerca de casa, visitará al Atlético en una edición más del Derby de Madrid.

