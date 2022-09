Arremete DT de Atlético San Luis hacia jugadoras de Tigres Femenil

Al termino del partido entre Atlético de San Luis y Tigres Femenil de la jornada 11 de la Liga MX, el entrenador de las potosinas, Fernando Samayoa fue a encarar a las futbolistas felinas al considerar que se burlaron en la victoria de cinco goles por uno.

Tras el silbatazo final, mientras que las “Amazonas” festejaban un triunfo más, el estratega rival se hizo de palabras con varias jugadoras felinas, al considerar que estaban ofendiendo en su celebración.

El DT del San Luis, Fernando Samayoa, se retira haciendo señas amenazadoras, tras atacar a jugadoras de Tigres Femenil, producto de su frustración, por haber sido goleado 5-1



La afición palurda del Lastras ya había hecho su parte, metiéndose con las jugadoras en todo el partido pic.twitter.com/5z2teR5OCd — 🇺🇦 Christian Bernal (@Chris__Bernal) September 12, 2022

“Podremos aceptar todo, pero hasta para ganar hay que tener respeto y humildad, me molestó que hubiera burlas del otro equipo en la banca, lo saben perfectamente. Que te falten el respeto, eso no lo permitimos, si fuera al revés no estuviera aquí”, especificó en rueda de prensa Samayoa.

Por su parte, la entrenadora de las felinas, Carmelina Moscato detalló que realizará una investigación por lo sucedido ya que no tolerará faltas de respeto hacia ningún rival.

“Voy a tener que hacer una revisión, una investigación sobre lo que sucedió, todas estábamos muy emocionadas al final del partido. Hubo una interacción entre la banca de San Luis, las jugadoras y viceversa. Mantendremos la calma y el respeto”, finalizó.