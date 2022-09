Barras americanistas se unen para el Clásico Nacional

Partidos Amistososo 2022 Club America (MEX) vs Bayer Leverkusen (GER) (Juan Luis Diaz/Juan Luis Diaz)

Este próximo sábado 17 de septiembre se realizará el Clásico nacional de torneo de Apertura 2022 entre las Chivas y las Águilas en el Estadio Azteca y las principales barras de seguidores del América se unirán para realizar diversas actividades de apoyo a su equipo desde el viernes previo al encuentro.

Los grupos de animación más numerosos del equipo del América: La Monumental, el Ritual del Kaoz y El Disturbio se unirán, después de muchos años de no hacerlo, para impulsar a su equipo en el próximo encuentro que tendrán en contra del Rebaño sagrado en lo que denominaron una mega caravana.

Las barras anunciaron a través de sus redes sociales que iniciarán actividades desde el viernes con una serenata a las afueras del hotel del equipo y al día siguiente realizarán la caravana y pasillo del autobús desde la sede de concentración hasta su llegada al estadio.

america Los aficionados mostraron su apoyo en Coapa | @ClubAmerica

“¡Ese fin de semana será diferente! Lo que se viene para el próximo sábado 17 de Septiembre y todo el AMERICANISMO ESTÁ INVITADO !FIESTA Y CARNAVAL. #NoTeCompares” se puede leer en las publicaciones de las porras de los perfiles sociales que solo esperan la confirmación de los horarios.

