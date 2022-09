El Chiringuito se defiende de las críticas: ‘No somos racistas”

Vinicius Junior se convirtió en tendencia durante la semana pasada pues en el programa El Chiringuito, el presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas Pedro Bravo, mencionó en vivo, refiriéndose al jugador, que “si quieres bailar samba te vas a Brasil, aquí tú lo que tienes que hacer es respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer el mono”.

Pongo en conocimiento al @realmadrid y a quien proceda que denuncien a esta persona @PedroBravoJ, por racismo, sobre la persona de @vinijr. Aquí tienen la prueba donde le llama Mono, gracias de antemano.

— 🇪🇸Maria Jesús.Hala Madrid🇪🇸 (@HalaMariaj) September 15, 2022

Dichos comentarios molestaron no solo al brasileño, sino también a una enorme cantidad de futbolistas que han sufrido de racismo y xenofobia. Hace poco el presentador del programa Josep Pedrol, pidió públicamente disculpas al jugador y mencionó a demás que “puede ser una expresión inapropiada, desafortunada, pero no racista”.

“Sé que es habitual que cuando pasa algo con este programa pues haya, los buitres que estén preparados para atacar, no me importa; los frikis de las redes no me importa, me importa solo, que a Vinicius lo molestara. No creo que España sea racista aunque haya racistas en España”, continúa Josep.

👉 "En España, 'no hagas el mono' significa 'no hagas el tonto'.



👉 "Aquí cometemos errores con expresiones inapropiadas, pero no racistas".



🙏 "PIDO PERDÓN si te ha molestado, @vinijr".



— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 18, 2022

El Real Madrid venció a domicilio al Atlético 1-2, Rodrygo metió el primero de los tantos merengues y Vinicius se quedó a poco de anotar el segundo pero pegó en el poste. Luego del partido el número 20 del equipo merengue posteó una foto en su cuenta de Instagram que tituló “Baile donde quieras”.

