Presidente Andrés Manuel López Obrador festeja triunfo de Yucatán en la mañanera

Minutos antes de culminar con la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que se quedó hasta “la séptima entrada”, luego de que los Leones de Yucatán se coronaron como los campeones de la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol, al vencer a los Sultanes de Monterrey.

En el centro de la ciudad de México, específicamene el Salón Tesorería, López Obrador mandó un abrazo a todos los jugadores, directivos y aficionados de Leones y Sultanes, en especial al empresario Francisco González, directivo del equipo de Monterrey. AMLO aprovechó el cierre de la conferencia para expresar algunas palabras de su deporte favorito.

Presidente Andrés Manuel López Obrador Presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera (Hector Vivas/Getty Images)

“No aguanté más que, ya hasta la séptima entrada y creo que iban 6-0. Quedaron 6-1, sí hubo una carrera después porque me quedé con dos hombres en base y vino el cuarto bat de Yucatán, de los Leones; y díganle que no a esa pelota, metió jonrón y ya no aguanté pues hay que pararse temprano, pero me dio muchísimo gusto”, contó el presidente López Obrador.

Revivió una anécdota cuando fue hace una semanas a supervisar los avances en la construcción del Tren Maya y estaban jugando Leones-Sultanes: “Me fue a ver el gerente, el dueño, el directivo, porque saben que me gusta (el beisbol) y le dije ‘tómate una foto conmigo, les voy a traer suerte’, y se tomó la foto, luego nos fuimos a la supervisión y estaba el gobernador de Yucatán, le digo también ‘tómate la foto porque les voy a traer suerte, les va a ir bien”.

Leones de Yucatan se coronan campeones de la Liga Mexicana de Beisbol 2022 (Cristian de Marchena/Cristian de Marchena)

“Qué bien, qué bien, qué bien que se siga promoviendo el beisbol, el futbol, el basquetbol, el atletismo, todos los deportes, tenemos que seguir haciendo ejercicio, es medicina preventiva. Nos hace muy bien, hay que hacer un esfuerzo para caminar, para ejercitar el cuerpo, además es una cuestión física pero también mental, ayuda mucho al fortalecimiento, de lo racional y de lo espiritual”, finalizó López Obrador.

