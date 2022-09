Guillermo Ochoa asegura que hay ‘pesimismo’ de la afición previo a Qatar 2022

A poco menos de dos meses de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Guillermo Ochoa apunta a que existe mucho pesimismo por parte de la afición, pero no es algo nuevo entre el grupo.

En conferencia de prensa, el arquero del América señaló que a pesar del pesimismo que hay alrededor, los verdaderos aficionados son los que no dejan de apoyar.

“Pesimismo, ya lo repetí, no lo veo en la gente, lo percibo de otro lado. No es algo que a nosotros como jugadores nos sorprenda, es algo que yo creía que habíamos tratado de mejorar, pero no está en nuestras manos, intentamos mejorar el mensaje, pero no todos ponemos lo mismo para mejorar. No me sorprende, ha sido parte de los procesos mundialistas. Me quedo con el mensaje de la gente, de la afición”, dijo.

Además, Guillermo Ochoa aseguró que, dentro de la Selección mexicana, el ambiente es muy sano y pueden llevar a las grandes cosas.

“De las puertas para adentro, el grupo está bien, convencido del trabajo que se ha hecho. Con autocrítica de las cosas buenas y malas que se deben mejorar. Son cosas que uno como futbolista no puede controlar, así que me quedo con el mensaje de la gente”, indicó.

Por otro lado, el guardameta de las Águilas apuntó a que el mensaje será dar una gran sorpresa en la Copa del Mundo.

“Tenemos que creer en nosotros mismos. Han sido tres años y medio en los que hemos tenido altibajos, es algo normal, no existe tiempo para trabajar, entrenar. Así que hemos tenido tiempo para trabajar más en estos últimos meses, estar listos y tener un buen desempeño en el Mundial”, finalizó.

