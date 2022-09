VIDEO: El emotivo mensaje de Roger Federer que hizo llorar a Rafa Nadal

Roger Federer vivió un gran momento en la Laver Cup, después de que anunció oficialmente su retiro del tenis profesional.

Tras finalizar su encuentro de dobles, junto a Rafael Nadal, el suizo fue entrevistado, en donde mandó un emotivo mensaje, el cual fu vitoreado por la afición.

“El partido fue grandioso. No puedo estar más feliz. Y jugar con Rafa en el mismo equipo”, dijo el suizo.

“Ha sido un día maravilloso, estoy feliz, no estoy triste. Es genial estar aquí. He disfrutado atarme los cordones una vez más, todo ha sido la última vez. No he sentido el estrés al estar rodeado de mi familia y la gente que me quiere. El partido ha sido genial, jugar con Rafa en el mismo equipo, tener a estas leyendas conmigo... Es impresionante, no me quería sentir solo”,

Este mensaje llevó a las lágrimas al suizo, a los asistentes y al mismo Rafael Nadal, que se encontraba en la banca del equipo europeo.

El adiós del tenis de un grande como #RogerFederer𓃵 que llora otro grande Rafael Nadal (@RafaelNadal) pic.twitter.com/j6XAR8RLRZ — el.poder.tv@gmail.com (@InformativoNot3) September 24, 2022

“Poder decir adiós con un equipo con Rafa, Novak, Stefanos, Casper, Andy... Para mí, es una celebración, es lo que quiero sentir. Mi carrera se suponía que no tenía que haber sido así, jugaba para pasármelo bien con mis amigos y he acabado aquí, ha sido un viaje perfecto, lo volvería a hacer. Gracias a todo el mundo por apoyarme, significa mucho para mí”, apuntó

Por último agradeció el apoyo de su familia, además de su madre, a quien la considera su principal motor durante toda su carrera.

“Me podría haber parado hace mucho, pero no lo hizo, es increíble, gracias a ella. Sin mi madre no podría estar aquí, gracias también a mis padres. Hay mucha gente a la que agradecer. Es una noche fantástica, gracias a todo el mundo”, dijo.

Hay un antes y después de Roger Federer. Este fue su discurso de despedida. 7:12 minutos que valen mucho la pena.pic.twitter.com/n8zDEAdKmj — Set Tenis (@settenisok) September 24, 2022

Roger Federer se despide a los 41 años de edad, y tras haber conquistado 20 títulos de Grand Slams, también más de 100 títulos en su carrera.

