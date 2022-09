Messi defiende a Mbappé tras ‘fuertes’ declaraciones del francés

En la última fecha FIFA antes del Mundial de Qatar 2022 las selecciones nacionales tuvieron la oportunidad de mostrar su futbol en partidos amistosos. En el caso de las selecciones europeas su compromiso con la UEFA Nations League no les “permitió” darse ese lujo de competir contra equipos de otros continentes. Francia fue de los que más sorprendió por la sorpresiva derrota frente a Dinamarca y las declaraciones su jugador estrella Kylian Mbappé.

“Tengo más libertad en la Selección que en PSG. Juego de forma distinta, me piden que haga cosas diferentes. El DT sabe que tenemos a Giroud como 9 que fija defensas y puedo ir al espacio. En París es distinto, eso no existe y me piden que sea yo el centrodelantero”, declaró el campeón del mundo luego del partido contra los daneses en Copenhague.

Mbappé es uno de los jugadores más buscados de Francia (AurelienMeunier2019/Getty Images)

Como compañero de equipo y luego del partido amistoso frente a Honduras, Lionel Messi fue entrevistado por el exjugador del Barcelona, Hristo Stoichkov para TUDN donde el argentino apoyó al francés tras sus declaraciones. “Kylian es un jugador diferente, una bestia que en el uno contra uno es muy fuerte, que va al espacio, es rapidísimo, tiene mucho gol, es un jugador muy completo y ya lleva años demostrándolo, y en los próximos años estará entre los mejores, seguro”.

Messi y Mbappé son compañeros en el PSG (Amir Levy/Getty Images)

Te recomendamos: 1xBet es el nuevo socio regional oficial del LOSC Lille.

La Albiceleste comparte el Grupo C con México, Arabia Saudita y Polonia. Los galos de Mbappé está en el Grupo D con Australia, Dinamarca y Túnez. Ambas selecciones tienen como principales figuras a los jugadores parisinos y como si el destino les jugara una broma, el cruce en la siguiente fase del Mundial y pensando que, tanto Argentina como Francia pasen, podrían chocar en la ronda de los 16vos de final.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: