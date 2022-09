¿André Marín traicionó a José Ramón Fernández? Así fue el polémico momento

Hace unos años, el comentarista de deportes André Marín Puig, tuvo una disputa con su compañero José Ramón Fernández, uno de los periodistas más reconocidos en el mundo deportivo. Todo esto sucedió cundo ambos trabajaban para TvAzteca, y desde entonces los comentarios en internet no ha dejado de cesar, mientras que por su lado cada uno de ellos cuenta su versión de los hechos.

A lo largo de este problema, todo apuntaba a que Marín era el culpable de la situación, llegando a ser calificado como el malo de la película, pues aseguran que traicionó a todo su equipo. Sin embargo, un poco después el conductor de televisión decidió dar su versión de los hechos.

En el mes de mayo del año 2020, durante una entrevista con Javier Alarcón a través de YouTube, Marín confesó que se encontraba escribiendo un libro sobre lo sucedido, indicando que era el momento de decir la verdad.

“Estoy escribiendo un libro que va a ser duro, incómodo. Un libro, que en su momento, podría llegar a cimbrar la televisión mexicana, en el que creo que ya es momento de contar la verdad de muchas cosas”, puntualizó.

Las declaraciones de David Faitelson

Por otro lado, el periodista de ESPN David Faitelson cambió la opinión de todos luego de que asegurara que el comentarista de Fox Sports es una persona “leal y confiable que pagó los platos rotos”.

Y es que adicional, afirmó que él mismo estuvo presente cuando todo sucedió. “Yo me refiero cuando me atrevo a decir que André Marín no traicionó a José Ramón en la salida de TV Azteca. Yo estaba ahí y nadie me lo va a contar y yo creo que al final de cuentas se generan leyendas urbanas, se genera también mucha desinformación y se dicen muchas cosas al calor. André Marín, confirmo, no traicionó a José Ramón; de ninguna manera”, dijo.