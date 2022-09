Chaka Rodríguez no pierde la ilusión de volver a la Selección Mexicana

Uno de los jugadores que vivió gran parte del proceso con Gerardo Martino al frente de la Selección Nacional Mexicana, fue Luis “Chaka” Rodríguez, quien debido a una lesión y a una baja de juego fue borrado de las últimas convocatorias con el Tricolor.

En junio del 2022, el lateral de los Tigres sufrió una fuerte lesión en su tobillo derecho teniendo que ser operado y tras dos meses de recuperación felino asegura que ya se encuentra recuperado al cien por ciento de todo malestar.

“Mi recuperación ha ido muy bien, ya no tengo ninguna molestia, poco a poco iré tomando mejor ritmo, estoy listo para cuando se me requiera en el equipo”, aseguró el futbolista.

A pesar de tener 31 años, el “Chaka” no pierde la esperanza de volver a ser tomado en cuenta por la Selección Nacional, sin embargo, para eso tiene que volver a ganarse un puesto como titular en el equipo de Miguel Herrera.

“Me encanta ver los partidos de la Selección, me encantaría estar ahí, pero entiendo el proceso, trabajare para volver estar ahí y me alegro por los demás compañeros que están, me ilusiona mucho volver a estar ahí”, comentó.

En el partido de ayer contra Colombia, México sufrió demasiado por la lateral de la derecha, teniendo que improvisar a Néstor Araujo en esa posición en gran parte del encuentro, por lo que haber contado con Luis Rodríguez hubiera sido de ayuda en ese momento.