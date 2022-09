Futbolista es defendida por su novio tras video en el que es sexualizada

Alisha Lehmann, jugadora del Aston Villa, se hizo viral en los últimos días después de que circuló un video en el que destacaba por su belleza y celebrar una anotación, como Cristiano Ronaldo; sin embargo, a su novio el futbolista Douglas Luiz no le agradó mucho como fue difundida la suiza.

El comunicador brasileño Milton Neves fue uno de los que compartió la grabación de Lehmann, pero la acompaño con el mensaje “¿Qué número tenía su camiseta? Míralo y opina”.

Yo? Hincha del Aston Villa desde la cuna 😍💘pic.twitter.com/TLi4taettN — Reporte Fútbol (@Reporte_Futbol) September 20, 2022

El también jugador del Aston Villa reaccionó al tuit del periodistas de 71 años y le escribió “Eres mayor, llevas años en el futbol y publicas un video que no respeta el futbol femenino y ni siquiera a la jugadora, que es mi novia. No has aprendido lo que es el respeto, eso es una mierda”.

Você já velho, anos no futebol e posta um vídeo que não respeita o futebol feminino e nem a própria jogadora que ainda por cima é minha namorada.

não aprendeu o que é respeito é sacanagem! https://t.co/2qfvck6Aij — Douglas Luiz (@dgoficial) September 27, 2022

Tras el tuit de Luiz, Milton Neves borró su publicación, en la que se encontraba el video de Alisha. No obstante, varios de seguidores le recordaron a Douglas un video de su novia en la que muestra el motivo de su fama y en donde ella muestra su trasero.

Ops... Alguém tá mostrando demais....https://t.co/hnWiHye842 — Jaqueline Alves (@JackeAlvesCoach) September 27, 2022

Alisha Lehmann y Douglas Luis están saliendo, al menos, desde noviembre del 2021, ocho meses después de que ella finalizó una relación con una compañera de la Selección de Suiza, ya que la atacante se ha declarado abiertamente bisexual.

La jugadora de los Villanos es toda una celebridad en redes sociales, además uno de los grandes talentos de Suiza a sus 23 años. En Instagram cuenta con más de ocho millones de seguidores.