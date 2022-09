Amenazan a Cata Domínguez y su familia, denuncia el jugador

Después de su mal momento en el Cruz Azul, Julio César ‘Cata’ Domínguez ha sido uno de los jugadores más señalados por la afición, pero las críticas han sobrepasado los límites y el jugador rompió el silencio.

En entrevista con TUDN, el ‘Cata’ Domínguez respaldó que los aficionados puedan tener críticas, pero apuntó a que existieron amenazas en contra de él y en contra de su familia, por lo que ya tomó cartas en el asunto.

“La afición está en su derecho expresarse, están en su derecho, yo aguanto, yo no tengo por qué recriminarles, pero eso sí y que sepan: yo no acepto amenazas, no acepto cuando se meten conmigo y con mi familia, yo voy a responder de otra forma”, dijo.

Por otra parte, el defensor de la Máquina señaló que ya existen acciones ante las autoridades en contra de los agresores.

“Obviamente con las autoridades, porque no está demás, yo te puedo aguantar críticas, están en su derecho que digan, que griten, pero más allá que lleguen internamente eso no se lo voy a permitir a nadie”, dijo.

Cata Julio César Domínguez ha sido objeto de las críticas por la afición celeste (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

Sobre el tema de su retiro, Julio César Domínguez indicó que su deseo es retirarse en la Máquina, aunque aún quiere una última renovación con el conjunto celeste.

“Se acaba mi contrato en junio de 2023, ya me quedan menos de 8 meses, me gustaría retirarme acá, todavía no me siento para retirarme, todavía me siento para seguir trabajando, no te digo cuantos años porque me siento todavía para seguir trabajando”

En la campaña actual, Julio César Domínguez ha disputado 14 encuentros, acumulando 1123 minutos y ha sido amonestado en dos ocasiones.

