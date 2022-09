Para Mhoni Vidente ‘ésta es la peor Selección mexicana que ha tenido el país’.

Famosa por sus predicciones y los buenos deseos que siempre comparte, Mhoni Vidente predijo el futuro de la Selección mexicana en Qatar 2022 y habló del papel del director técnico Gerardo Martino en el ultimo partido frente a Colombia.

En entrevista para “El Heraldo”, Vidente se mostró “decepcionada” por la reciente derrota frente a los cafetaleros 2-3 e incluso, se de dio el tiempo de analizar a la defensa “que no sirve y los futbolistas no están comprometidos”. Ya arrancada habló del “Tata” de quien se expresó: “esto no está sirviendo, está de la chin... yo me voy a mi casa”.

Puedes leer: Charlyn Corral vuelve al Tricolor femenil.

Pese a los calificativos para el técnico argentino y sus pupilos, la adivina mexico-cubana mostró un rayo de esperanza pues a la Selección le tocó la carta “de la torre”, en palabras de Mhoni significa que “no va a valer tres cacachuates (la Selección mexicana) en Qatar”.

Las selecciones candidatas a ganar el Mundial para ella son “Argentina, Brasil o Francia” pero dentro de su predicción pide ponerse la camiseta de México. Los aztecas tendrán otros dos compromisos amistosos (contra Irak y Suecia) en Europa antes de llegar Qatar en noviembre próximo.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: