Dani Alves niega lesión, a pesar de mensaje de Pumas

Una nueva polémica alrededor de los Pumas de la UNAM, después de que Dani Alves salir a contar su versión de la lesión sufrida en los últimas horas.

A través de una entrevista con un medio brasileño, el lateral brasileño informó que no cuenta con una lesión y que decidió no realizar el viaje ya que los universitarios no se juegan nada en el torneo y por precaución.

“La persona que escribió esto no estaba al tanto de la situación real. En el entrenamiento, la víspera del viaje, mi amigo Diogo, que juega conmigo, me acabó pegando en la última jugada del entrenamiento. Por precaución decidimos no viajar al último partido.

Como ya no tenemos metas para pelear en la competencia en esta última ronda. Quiero informarles a todos que gracias al buen Dios, todo está bien”, apuntó Alves a FelleggerUndFellegger, agencia de noticias de Brasil.

Vão zicar outro pelo amor de Deus 😂 😂!

Meu amigo Diogo me acertou no treino e por precaução não viajei 🤦🏾‍♂️ https://t.co/khMNAP4Zp1 — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) September 29, 2022

Cabe recordar que los Pumas de la UNAM confirmaron que Dani Alves sufrió una lesión en la rodilla, misma que le impediría competir en la última jornada del Apertura 2022.

Alves, de 39 años, llegó como el refuerzo de lujo en esta temporada con los auriazules, con quienes ha disputado 12 encuentros y acumula 1080 minutos en la campaña.

Los Pumas de la UNAM se enfrentarán a los Bravos de Juárez en la última jornada del campeonato, ya sin aspiraciones por un boleto al repechaje.

