Patinadora incursiona en OnlyFans para asistir a los Juegos Olímpicos

Los deportistas de alto rendimiento se dedican en cuerpo y alma para cumplir su sueño de asistir a unos Juegos Olímpicos; sin embargo, no siempre cuentan con los recursos para sustentar todos sus gastos, por lo que buscan otras alternativas para obtener ingresos, tal es el caso de la plataforma OnlyFans. Ahora es la patinadora Elise Christie quien se ha unido a esta red social para poder competir en la justa invernal de 2026.

La británica abrió su cuenta de OnlyFans desde diciembre de 2021, pero ahora parece que usará lo que recaude para poder asistir a Milán-Cortina 2026. La patinadora de velocidad cobra 12 dólares por mes y po del momento tiene 673 suscriptores.

Elise Christie formó parte del equipo británico que compitió en Vancouver 2010, Sochi 2014 y Pyeongchang 2018, aunque no logró conseguir ninguna medalla. Mientras que para Beijing 2022 no logró calificar.

La atleta de 32 años se retiró hace unos meses debido a una lesión en el tobillo y empezó a participar en competencias de scooter eléctricos, pero parece que no ha terminado con el patinaje olímpico, por lo que estaría tratando de ayudarse para entrenar y asistir a torneos con lo recaudado en OnlyFans.

Christie puede presumir en su palmarés 10 medallas a nivel europeo, pero todavía espera a colgarse una presea olímpica. “Siento que todavía podría ganar una medalla en cuatro años. Necesito averiguar cómo. He necesitado este descanso. Ver estos Juegos de Beijing ha despertado algo dentro de mí. La gente en Twitter ha dicho que es aburrido sin mí, lo cual es realmente dulce. Seguiré patinando para Gran Bretaña, pero entrenaré en otro lugar y me concentraré solo en las distancias de sprint. No será fácil. No tengo la espalda para eso en este momento”, declaró a la BBC a principios de año.