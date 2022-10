Napoli se afianza como líder de la Serie A; Lozano es suplente

El camerunés Zambo Anguissa anotó doblete inicial el sábado para Napoli, que venció 3-1 a Torino, extendió su racha invicta y aumentó su ventaja a tres puntos al tope de la Serie A.

Atalanta puede igualar en puntos a Napoli si vence como visitante a Fiorentina el domingo.

“Siempre es importante anotar”, dijo Zambo Anguissa. “Pero solo quiero hacer mi trabajo. Si vienen los goles, soy feliz. Si ganamos todos los partidos y yo no anoto, no me importa”.

Napoli busca su primer título en la liga italiana desde que el difunto Diego Maradona lo llevó a sus únicos dos de la Serie A en 1987 y 1990.

“Solo queremos ganar todos los partidos", dijo Zambo Anguissa. “Al final, veremos”.

Zambo Anguissa abrió el marcador con un cabezazo a los seis minutos, al recibir entre varios defensores un pase perfecto de Mário Rui. Aumentó el marcador a los 12', esta vez en una acción individual al recibir el balón en el medio campo, correr por la franja derecha y rematar al primer poste.

La maravilla georgiana Khvicha Kvaratskhelia añadió el tercero a los 37′, también en acción individual, tras una corrida de casi 50 metros. Antonio Sanabria descontó sobre el final del primer tiempo.

