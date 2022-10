Acepta Miguel Herrera fracaso de Tigres por jugar repechaje

Por primera vez en la historia del futbol mexicano, un equipo no calificó de manera directa a la liguilla superando la barrera de los 30 puntos, este fue el caso de los Tigres en este Apertura 2022.

Obligado a jugar el repechaje, Miguel Herrera se mostró autocritico con lo mostrado en esta fase regular y aceptó que si es un fracaso el no estar dentro de los primeros cuatro lugares del torneo.

“La verdad que siempre lo he dicho, no le tengo miedo a la palabra fracaso y hoy lo hicimos por no quedar entre los primeros cuatro, nos tocó un torneo así donde cuatro equipos hicieron mejor las cosas que nosotros. Reitero, es fracaso no quedar ahí, pero estamos adentro, en el Repechaje e ir con todo para meternos a la Liguilla”, relató en rueda de prensa posterior a la victoria ante Atlético San Luis.

Te puede interesar: Tigres llega enfilado al repechaje, tras arrollar al San Luis

[ 1xBet es el nuevo socio regional oficial del LOSC Lille ]

Aunque aceptó fracasar, el entrenador destacó que llegaron a 30 puntos, reiterando que para la Liga MX es mediocre esta modalidad del repechaje, por este tipo de consecuencias.

“Se fracasa haciendo 30 puntos, que 30 puntos son 30 puntos, y es el primer equipo en esta situación que se presentó. Yo seguiré diciendo que esto hace a nuestro fútbol más mediocre (el Repechaje)”

Tigres está a la espera de que se defina su rival en este duelo a juego directo, el cual podría ser Necaxa o el FC Juárez.