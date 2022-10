Inter vs Barcelona, ¿dónde y a qué hora ver?

⚡️ 𝙇𝙄𝙑𝙀 𝙁𝙍𝙊𝙈 𝙈𝙄𝙇𝘼𝙉 ⚡️

Evening training session in Milan, Italy ahead of Tuesday's #InterBarça in the @ChampionsLeague



𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗡𝗢𝗪

🖥 https://t.co/3grB3mPj1L pic.twitter.com/DQzi6wHXsl