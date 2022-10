Mister Chip califica el formato de la Liga MX como ‘una basura’

La Liga MX se diferencia de los grandes campeonatos del futbol por su formato de torneos cortos y en especial por contar con una Liguilla para definir al equipo campeón; sin embargo, para Mister Chip analista de ESPN, el sistema de competición del balompié azteca es “una basura”.

Te recomendamos

Checo Pérez regresa a Guadalajara para espectacular show con Red Bull

Andrés Lillini deja de ser entrenador de Pumas

Para Alexis Martín Tamayo, nombre real de Mister Chip, es una burla que un equipo que no termina en primer lugar pueda proclamarse campeón, así como un equipo que bate récords se quede sin el título.

“Lo he dicho muchas veces y me ha tocado que la gente se enfade conmigo en redes, pero es mi percepción. El formato de la Liga MX no me gusta, me parece una basura. No entiendo que un campeonato en el que se debe premiar la regularidad exista eso de la Liguilla”, señaló en plática con Werevertumorro.

“No es posible que un equipo acabe 12° y quede campeón o llegue a la Final, o que el América hace poco batió todos los récords y se quedó afuera en Liguilla por el gol de visitante, por Dios”, agregó.

Mister Chip no se contuvo y aseguró que este tipo de sistema de competencia fomenta la mediocridad en los jugadores mexicanos y que esto mismo se ve reflejado en los Mundiales.

“Este formato fomenta la mediocridad, la vagancia y la debilidad mental del jugador mexicano. Estás en un torneo que dura solo cinco meses y en realidad solo importa el último mes, promueve la mediocridad y la mentalidad de que solo lo último vale”, comentó.