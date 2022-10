Lady Shani desea que el campeonato Reina de Reinas regrese a México

Triplemania 30 está a la vuelta de la esquina, y una de las luchadores que busca no solo robarse las miradas, sino también será una de las triunfadoras es Lady Shani.

La luchadora enmascarada platicó en rueda de prensa sobre sus aspiraciones en la tercera noche del magno evento, en donde participará en la Copa Triplemanía.

“Me siento emocionada de formar parte de una Triplemanía, del 30 aniversario y que me sigan considerando, muy feliz. En algunos eventos he protagonizado, llevando cosas en juego, quizá en esta no, pero vamos a dar el 100 como siempre y obvio buscando ganar esta Copa. en este tipo de muchas nos toca alternar con varias figuras, con luchadores que no siempre te toca alternar”, dijo.

Por otra parte, Shani apuntó a lo que significaría levantar un trofeo que le falta en sus vitrinas.

“Para mi, ganar representaría algo muy importante porque voy con muchos luchadores de calidad increíble que se han presentado por todo el mundo, y que veía de niña, como Cibernético. No es solo cuestión de fuerza o experiencia, va mucho la inteligencia, he analizado a muchos, estudiándolos, aquí nada está escrito, sería algo increíble que aportar a la historia de la lucha femenil”, añadió.

En otro tema, una de las gladiadores más populares de la Caravana tres veces estelar apuntó su deseo que el campeonato Reina de reinas vuelva a México, sea con ella o con otra luchadora azteca.

“Creo que el Campeonato Reina de Reinas lo han tenido grandes leyendas, ha pasado por la cintura de muchas luchadoras extranjeras, eso le da un porte, un brillo o una historia a la siguiente campeona. Aquí hay mucho talento, no debemos de ser egoístas y cerrarnos, si llega a ganarlo alguna otra luchadora nos podemos enfrentar a ella, no llevamos prisa, en algún momento ese cinturón va a regresar a México y vamos a tener la oportunidad de exponerlo”.

Por último, dio su pronóstico para la lucha estelar de máscara vs máscara entre Pentagón Jr. Y Villano IV.

No sé, el pronóstico está cerrado, el señor Villano tiene experiencia y sabiduría que muchos no conocen, se dejan llevar porque ya no está tan activo en los cuadriláteros. Pentagón es muy joven y ha dado mucho de que hablar, a veces nos confiamos y nos falta esa experiencia, está encerrada toda la onda, soy muy fan del señor Villano, estuve entrenando con él y creo que voy con él”, indicó.

Cabe recordar que Triplemanía XXX se realizará el próximo sábado 15 de octubre en la Arena Ciudad de México y la transmisión será a través del Canal Space, la cual comenzará en punto de las 21:30 horas. Previo al evento se transmitirá un programa especial celebrando los 30 años de la Triple A.

