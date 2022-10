Conoce a Mariale Espinoza, analista de ESPN y boxeadora profesional

El boxeo profesional femenil cuenta con varias estrellas jóvenes que han comenzado su carrera y llaman la atención entre los aficionados y una de ellas es Maria Alejandra Espinoza.

La oriunda de Ciudad Obregón, Sonora, de 34 años es una apasionada por el deporte de los puños y ahora ha tenido una gran experiencia en el cuadrilátero.

Como amateur, y de acuerdo al portal Izquierdazo, cuenta con 13 peleas en este nivel, además de que ya debutó de manera profesional.

Hasta el momento cuenta con tres peleas como profesional, en donde debutó en 2020, cuando venció a Elixama Caballero, en Monterrey.

Mientras que cuenta con triunfos ante Lizeth Carolina García (diciembre del 2020), y en 2022 se enfrentó y venció por nocaut ante Genoveva Saldivar (marzo del 2022).

Ahora, este 7 de octubre se verá ante Mariela Hernández en una de las peleas de la cartelera entre Hernán ‘Tyson’ Márquez y Luis Concepción.

Pero su carrera no es solo en el cuadrilátero, ya que ha sido parte de una de las mesas más importantes actualmente en el boxeo en México y Latinoamérica, en la cadena ESPN.

Mariela Espinoza es comentarista y analista en la cadena estadounidense junto a Salvador Rodríguez, Renato Bermúdez, entre otros comentaristas.

Entre sus peleas más destacadas, ha estado en la Canelo vs Caleb Plant, Errol Spence Jr vs Yordenis Ugás, Canelo vs Dmitry Bivol, Canelo vs Gennady Golovkin, entre muchas más

A la par estudió la licenciatura en Estudios Humanísticos y Sociales en la UDEM, y una maestría en Estudios Literarios y Musicales. Justo al terminar su posgrado se asoció con Antonio Guajardo para crear Camus Flims, su propia productora.

