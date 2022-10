Las mejores luchas de Eddie Guerrero en WWE

Este 9 de octubre, el luchador Eddie Guerrero estaría de manteles largos ya que cumpliría 55 años.

El originario de El Paso, Texas marcó su historia en grandes empresas como CMLL, Triple A, NJPW y ECW, pero su carisma y su técnica lo llevaron a WWE en donde tuvo sus mejores momentos.

Y aquí te presentamos algunas de las mejores luchas del ‘Latino Heat’

Eddie Guerrero vs. The Rock (2002) The Rock fue uno de los primeros grandes rivales tuvo que Eddie Guerrero en su carrera. En una oportunidad, le realizó un combate en base a su clásico estilo aéreo, algo que, sin duda, puso en aprietos a un peleador pesado como lo es el ‘Campeón del Pueblo’. A pesar que el texano perdió, su participación en esta lucha fue muy importante de destacar, ya que fue la primera gran oportunidad que tuvo de enfrentarse a una de las superestrellas más famosas que había en la empresa en esos tiempos.

Eddie Guerrero vs. Edge (2002) Otra superestrella que se midió con el ‘Latino Heat’ fue Edge. La habilidad de ambos se pudo apreciar en este combate, ya que se dieron con todo utilizando escaleras y sillas.

Eddie Guerrero vs. John Cena (2003) Uno de los combates extraños que tuvo el ‘Latino Heat’ en su carrera fue cuando se enfrentó a John Cena en un estacionamiento. La pelea fue una masacre, pero Guerrero salió airoso, luego de que Chavo Guerrero le diera una mano.

Eddie Guerrero vs. Brock Lesnar (2004) 2004 fue el año más importante en la carrera de Eddie Guerrero. Esto se pudo ver materializado ganando el título mundial de empresa, luego de vencer al poderoso Brock Lesnar en No Way Out. La pelea fue muy intensa, pero la habilidad del texano fue la clave para alzarse con el título por primera vez en su carrera.

Eddie Guerrero vs. Kurt Angle (2004) Ese mismo 2004, Guerrero defendió su cinturón frente a Kurt Angle en Wrestlemania XX. Ambos regalaron una pelea muy limpia, técnica. El resultado fue favorable para el texano y retuvo su título.

Eddie Guerrero vs. Mr. Kennedy (2005) Esta fue la última pelea de Guerrero en vida. Se llevó la victoria gracias a que fingió un posible silletazo por parte de Kennedy.