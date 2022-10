‘Mi sueño es jugar con España’: Álvaro Fidalgo

América terminó el Apertura 2022 como líder y es el equipo favorito para llevarse el campeonato local. Una de sus actuales figuras es Álvaro Fidalgo, quien atraviesa por un momento sublime con el club de Coapa a sus 25 años.

El exjugador del Real Madrid Castilla llegó al América a inicios el año pasado y pasó poco tiempo para que se adaptara al futbol mexicano. Tan bien ha encajado el centrocampista que muchas personas lo colocan como un jugador que debe ir sí o sí al Mundial de Qatar 2022 representando a México, cuando él nació en España. En entrevista para TUDN, Fidalgo habló de la posibilidad de jugar para el Tri.

Fidalgo es figura en el América del Tano Ortíz (Juan Luis Diaz/Juan Luis Diaz)

“Si soy sincero, desde el corazón, mi sueño es jugar con España porque al final creo que representar a tu país y al país que sientes, del que eres, creo que es algo inigualable. No te puedo decir si o no, no es una cosa que me he planteado”, dijo para TUDN.

A Fidalgo no le gusta nada esperar por un rival pues, el jugador menciona que son “como 12 días como muy vacios pero aún así estás entrenando, contando y esperando a que llegue el día. Noto al equipo diferente por la manera en la que se enfrentó el torneo, creo que salimos muy reforzado como equipo a diferencia de otras liguillas a las que hemos entrado”, mencionó en una entrevista con Marc Crosas.

