Jose Ramón Fernández responde al polémico video de Álvaro Morales

Luego de la derrota de las Chivas contra Puebla, del pasado domingo, la televisora ESPN está en el centro de la crítica pues, la polémica imagen su trabajador Álvaro Morales en Futbol Picante, al subirse a la mesa para burlarse de Jorge Pietrasanta por la eliminación de las Chivas, dejó muchas críticas contra el conductor.

El estilo de Morales divide opiniones pues el estilo que tiene el conductor a sus 42 años no suele ser del agrado de las personas a fines al canal deportivo. EL exseguidor de Cruz Azul aprovecha cada oportunidad que tiene a cuadro para burlarse y descalificar a varios equipos de la Liga MX, situación que los internautas califican de “inaceptable” para la altura de la cadena.

Álvaro Morales se sube a la mesa para burlarse de Pietrasanta pic.twitter.com/jjEggEQYXM — Futbol Picante Out Of Context (@FutPicanteOOC) October 10, 2022

En un video, compartido por la propia empresa, que se ha viralizado en redes sociales, un usuario mostró su desagrado y arrobó a uno de los líderes de la cadena: José Ramón Fernández, con un texto que dice: “Qué vergüenza ESPN, José Ramón, ¿por qué tienen gente así en su programa? Me gustaba ESPN”, a lo que el veterano conductor simplemente respondió “Sin comentarios”.

Que vergüenza @ESPNmx @joserra_espn por que tienen gente así en su programa? Me gustaba ESPN — Ángel caído (@RickCady16) October 11, 2022

Luego de esa respuesta, el mismo usuario continuó cuestionando a Joserra con otro mensaje: “¡Córrelo! Increíble que en tu mesa, aunque no estés, pasen esas cosas”. El ex mandamás de TV Azteca de nueva cuenta respondió de forma contundente con un “Estás decisiones no dependen de mí”.

Captura de pantalla (Captura de pantalla)

También puedes leer: Sedena considera que México puede ser campeón del mundo.

La televisora por ahora no ha comunicado nada al respecto y las personas en redes sociales siguen descalificando a Morales. Por lo pronto lo hecho, hecho está y las acciones de toda la mesa del programa Futbol Picante quedarán ahí, en el inmenso mundo de internet.

LO MÁS VISTO DE PUBLIMETRO TV: