Futbolistas históricos que han jugado en el América

Deporte general 2021 Jose Alves Zague R.I.P (L-R) Luis Roberto ALves Zague son and Jose Alves Zague father during the match America vs Tijuana at Azteca Stadium, Apertura 2016 MX League, on October 15, 2016.



(I-D), Luis Roberto ALves Zague Hijo y Jose Alves Zague durante el Partido America vs Tijuana en el Estadio Azteca, Partido Correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2016 Liga BBVA Bancomer MX, el 15 de Octubre de 2016. (David Leah/David Leah)