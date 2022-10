Jesús Molina es la primera baja de Chivas para el 2023

Jesús Molina no pudo ver minutos en el último torneo (Carlos Ramirez/Carlos Ramirez)

Las Chivas del Guadalajara comienzan su etapa de renovación, después de que se anunció que Jesús Molina será una de sus primeras salidas de cara al Clausura 2023.

A través de redes sociales, fue el mismo mediocampista quien dedicó un mensaje de despedida, con lo que confirmaba su salida de la institución, misma a la que llegó en 2018.

“Hoy después de casi 4 años llegó el momento de cerrar un ciclo en este gran equipo. Gracias Chivas y a todos los cuerpos técnicos por la confianza y por hacerme sentir como en casa. Si bien no se cumplieron los objetivos como equipo, me quedo con todo el aprendizaje y momentos vividos. Sí, fueron momentos difíciles deportivamente hablando, pero que sin duda me ayudaron a crecer en todos los sentidos”

“Agradecer a toda la afición por su apoyo incondicional, por estar en las buenas y en las malas, por sus buenos deseos y vibras en este largo periodo de recuperación de mi lesión. Me hubiera encantado despedirme jugando un último partido en nuestro estadio, pero sobre todo soñaba con festejar juntos un campeonato”.

“Deseo de todo corazón que todo mejore para el bien de Chivas y que puedan estar orgullosos de su equipo, que ya lo merecen. Siempre los llevaré en mis pensamientos y corazón. Abrazo y bendiciones”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

Jesús Molina solo acumuló solo cinco minutos en los últimos dos torneos, por lo que su falta de actividad y su alta nómina fueron clave para que se diera su salida.

En cuatro años con el Rebaño, el ex seleccionado nacional firmó 97 encuentros, con ocho goles y solo una expulsión en su trayectoria.

Miguel Ponce es la segunda baja

De acuerdo a información de TUDN, el defensor Miguel Ponce también diría adiós a la institución rojiblanca, a espera de la confirmación por parte del club o del mismo jugador.

Ponce ha sido uno de los jugadores más criticados por parte de la afición, debido a su bajo nivel presentado en la cancha.

