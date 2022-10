Chicharito es descartado completamente para Qatar 2022

Javier Chicharito Hernández ha tenido una de sus mejores temporadas en los últimos años, con el Galaxy de Los Ángeles; sin embargo, eso no le alcanzará para ser convocado a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

De acuerdo con información de Gibrán Araige de TUDN, Gerardo Martino lo tiene completamente descartado y no lo considera ni en la lista de 55 jugadores que formarán parte de la gira que la Selección mexicana tendrá en Girona, España, previo al Mundial.

Cualquier jugador que no esté contemplado en esta prelista ya no tendrá oportunidad de se participar en Qatar 2022. Los únicos delanteros que serán llamados por el Tata son Raúl Jiménez, Rogelio Funes More, Henry Martín, Santiago Giménez y Eduardo Aguirre.

El Tricolor disputará sus últimos dos duelos de preparación en España, el 9 de noviembre con Irak y el 16 de noviembre con Suecia. Además el mismo 16, es el último día para entregar a la FIFA la lista de 26 jugadores que asistirán al Mundial.

México debutará en la Copa del Mundo el 22 de noviembre ante Polonia. El 26 se medirá con Argentina y el 30 de noviembre cerrará la fase de grupos ante Arabia Saudita.