Marcelo Ebrard: “Hay que aspirar a organizar unos nuevos Juegos Olímpicos” El canciller explicó la principal función que tendrá la Guardia Nacional en Qatar 2022

Los Juegos Olímpicos es uno de los eventos deportivos más importantes del plantea, por lo que México se quiere mantener presente en ellos, por lo que Marcelo Ebrard, canciller de Relaciones Exteriores, señaló nuestro país tiene todo para volver a albergar la justa veraniega.

“Cada vez se están presentando las posiciones de los países con más anticipación. Con más años antes se tiene que presentar si quieres participar o no. Ahora se están presentando para el 2036 o 2040. ¿Quiénes ya están participando? Londres Estambul, Yakarta, Budapest, Doha, Vladivostok, Wuhan. En 2028 será en Los Ángeles y Brisbane, Australia en 2032, entonces si México quiere participar en 2036 o en 2040, tendríamos que participar —no en este año, podemos hacerlo este año o el que entra— ahí la pregunta es ¿y por qué no? si ya hicimos una, tenemos las instalaciones olímpicas, no hay una razón para que no lo hagamos. Además si no nos apuntamos, no vamos a estar en los Juegos Olímpicos. Igual lo dejamos pendiente y la próxima vez que se revise, estamos hablando del 2050 o 2060 y probablemente ya no nos toque discutir ni presenciar eso”, señaló en la conferencia mañanera de presidencia de este viernes.

Ebrard Casaubón apuntó que como canciller es su responsabilidad mantener a México presente en este tipo de eventos. “Lo responsable es que tenemos como estrategia de política exterior es guardar y preservar el lugar de México, por qué no, México debe estar ahí, ya veremos más adelante cómo son los pasos subsecuentes. Yo no podría cuidar el lugar de México, sin el respaldo del presidente”.

Guardia Nacional en el Mundial

Sobre la presencia de elementos de la Guarda Nacional en Qatar, para la Copa del Mundo, apuntó que por el momento asistirán 15 y que su función es apoyar a los aficionados mexicanos que estarán en tierras mundialistas.

“La Guardia Nacional, van elementos, pero no se trata de que estén en los estadios, en otro país, ejerciendo funciones de policía, porque no tendríamos esa posibilidad, se trata de extraterritorialidad. Es un pequeño pequeño, van a estar 15, hasta ahorita”, comentó.

“Estamos esperando 100 mil aficionados de México en el Mundial de Qatar. ¿Cuántas personas crees que en Qatar puedan manejar el idioma español?. Menos del 5%, el inglés, menos del 10%. Nuestros elementos van a estar junto a los de Qatar, que esos tienen la función de controlar los estadios, para orientar a nuestra gente. Si algo sucede, que haya alguien cerca de ti que hable español. Si no lo hacemos y ocurre algo, cómo los apoyamos. Entonces la crítica sería por qué no le previeron”, explicó.

Por último, dijo que el motivo de la presencia de estos elemento también es para tomar nota de lo que deben hacer de cara al Mundial que organizará México en 2026. “La Guardia la invitamos porque nosotros somos la siguiente sede, entonces más vale que vayamos tomando nota de lo que está ocurriendo en este Mundial. Estamos ya estamos preparando el Mundial que sigue. Mañana llega la Copa de la FIFA, pues los tiempos se vienen encima. El Presidente nos dijo ‘pónganse abusados’ para lo que viene”.