Zelada sobre Chicharito: ‘Hay que tener los pantalones para reconocer, creo que se equivocó'

Avanzan los días y el Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca, se siente el ambiente festivo y pese a ello, la incertidumbre de saber quiénes serán los delanteros mexicanos que van al Mundial sigue siendo una total incógnita. El tema del no llamado de Javier Hernández sigue en tendencia y Héctor Miguel Zelada habló con TUDN sobre esto.

El exarquero americanista habló con el mencionado medio de comunicación y acerca del Chicharito mencionó “Merece respeto, la trayectoria cuenta y creo que sí, pero apoyo a Martino porque lo sé todo perfecto.”

Zelada continúa: “Ustedes no saben, yo sí. Martino me lo dijo porque le pregunté en un hotel en Atlanta: ‘¿Por qué el Chicharito, qué pasó?’ Lo sé todo pero me lo guardo para la tumba.”

“Hay códigos en la vida, en todo. Todos nos escapamos, todos cometimos indisciplinas pero hay que tener los pantalones para reconocer. Creo que se equivocó, no tuvo los pantalones para reconocer algo y pasó algo muy… No me saquen más por favor”, mencionó.

También se dio tiempo para opinar de la Selección mexicana en el Mundial que van a jugar: “Todo puede pasar. Estadísticamente hay una diferencia en este momento, no solo en resultados sino en equipo. Pienso que México está pasando un momento difícil en cuando a jugadores, estamos muy lejos en cuanto a individualidades, en cuanto a conjunto. Estamos muy por debajo de los cinco, seis, siete, que normalmente se manejan en el futbol, muy por debajo”, finalizó.

