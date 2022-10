Canelo Álvarez y su hija comparten sueños en común

Saúl “Canelo” Álvarez llegó temprano a la Catedral Metropolitana de Guadalajara, para ver los últimos detalles de la misa para su hija Emily Cinnamon, quien el pasado miércoles cumplió 15 años. El boxeador jalisciense estuvo acompañada de su esposa María Fernanda y sus hijos. Tras la ceremonia, el “Canelo” salió de la Iglesia para charla con la prensa.

“Todavía no me toca decirle las palabras que tengo que preparadas, pero ya le dije algo el pasado miércoles, que fue su cumpleaños. La verdad, he tenido una buena niña y estoy orgulloso de eso, lo único que puedo decir es que cumpla sus sueños. Ella ya tiene un objetivo muy claro, que son los caballos y la escuela. Le digo que siga luchando por lo que quiere, al final de cuentas tiene el mayor ejemplo de su papá, de que el que persevera, alcanza. Ella es una niña muy disciplinada”, señaló.

Emily Cinnamon a las afueras de la Catedral de Guadalajara (Gabriela Acosta)

Luego agradeció frente a las cámaras el apoyo de los mexicanos: “agradecido, igual que cuando nos casamos María y yo, nos celebraron de la misma manera. Estoy agradecido de todo el apoyo que me brindan, gracias a todos”, dijo sin soltar la mano de su esposa, María Fernanda.

Al preguntarle si estaría el Grupo Firme el pugilista respondió: “yo voy a cantar con ellos” mencionó entre risas. Por su parte, Emily habló sobre su padrino, “estoy feliz, obvio el padrino aquí está, Victorino el más querido de todos”, comentó al abrazar a Víctor Álvarez.

Emily Cinnamon y su padrino, hermano del Canelo, Victor Álvarez (Gabriela Acosta)

El hermano del Canelo agregó, “ahora si voy a hacer más tóxico que antes, de ahora en adelante voy a hacer su segundo papá”. La hija más grande del boxeador habló sobre su futuro: “ahora, simplemente, seguir con mi deporte (equitación) , la escuela y los estudios; además, echarle todas las ganas para ser mejor cada día”, puntualizó.

