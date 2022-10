Responde afición regia al Barcelona, siguiente parada: Guadalajara

Por primera vez en México, el museo oficial del Club de Futbol Barcelona se encuentra en nuestro país, siendo Monterrey la primera sede en responder al club español con buenas sensaciones, así lo reveló Max Valencia, coordinador de la exhibición en México.

Traída desde Israel, la exhibición es única por la tecnología con la que cuenta, siendo una experiencia inmersiva para todo público que desea visitarla.

[ 1xBet es el nuevo socio regional oficial del LOSC Lille ]

¿Por qué vale la pena asistir a la exhibición del Barcelona?

-No es un museo común, es una exhibición inmersiva completamente, tratamos de conectar todo y que no sea nada más ver, si no que involucre audios, pista, tratamos de que se sientan dentro de la misma exhibición y te sientas parte del Barcelona.

-Todo es audioguiado, te van contando la historia de cómo se fundó el club, sobre el nuevo campo, los jugadores que han salido del equipo, hasta llegar a la actualidad. Todo lo que se ve es original, las camisetas y artículos utilizados por los jugadores, así como los trofeos.

¿Fue difícil traer todo el material original?

-Fíjate que esta exhibición tiene dos años viajando, la inauguración fue en Dubai y luego fue a Israel, nosotros nos la trajimos desde allá para acá y si fue complicado, pero con el apoyo del club fue todo más sencillo.

¿Por qué decidir venir a México y elegir a Monterrey como la primera sede?

-Nosotros teníamos la intención de traerlo a México, y estábamos por decidirnos en que ciudad primero, pero aquí en Monterrey la pasión del futbol es increíble, así que por eso elegimos venir acá en primer lugar.

¿Cómo ha respondido la afición?

-Bien, toda la gente que va sale contenta, es lo que nos pone felices porque nadie se ha quejado de algo en particular, al principio solo nos comentaban que había poca mercancía, pero al llegar 2 contenedores de pura mercancía, todo mundo sale feliz con ropa del club.

¿Quiénes han sido los que más visitan, jóvenes o adultos?

-Fíjate que ha sido muy familiar, me sorprende que hay niños que van solos de 10, 12 años y se meten, van muchas familias y muchas mujeres, me sorprende que hay muchas aficionadas al Barcelona, sobre todo jóvenes y son las que más piden su playera personalizada.

¿Cómo fue creada esta experiencia tecnológica?

-Esta exhibición la hicieron personas de Bélgica, que son los masters ahorita en conciertos, cualquier gran artista que tenga un show, tiene que pasar por allá para que se lo hagan, para que se dé la mejor exhibición posible al público.

¿Crees que ese tipo de experiencias ha ayudado al club a aumentar fanáticos?

Si, esa es la tirada, hay personas que tienen esa duda de a qué equipo irle y visitando estas exhibiciones hacen que te enamores completamente del equipo, porque te cuentan toda la historia y te hacen sentir adentro.

¿Todos los trofeos que se ven son originales?

Si, todo lo que se ve es propiedad del Club de Futbol Barcelona, todo es original la camisa de Maradona es usada por él, ahí está el sextete original y si es algo que asombra bastante.

¿Cuál será el siguiente destino del museo?

De aquí nos vamos a Guadalajara, abriremos allá el 30 de noviembre, aquí en Monterrey se acaba el 6 de noviembre, en Guadalajara esperamos estar desde el 30 de noviembre para cerrar a finales de enero, luego seguiría Ciudad de México, para después irse a Estados Unidos.

Barcelona Esta experiencia busca complacer a los grandes fanáticos del Barcelona en México (José Guajardo Cauich)

El lugar en Guadalajara donde se instalará este museo interactivo será en frente de Plaza Patria, por lo que durante dos meses los tapatíos tendrán la oportunidad de vivir esta experiencia blaugrana.

Los precios de esta exhibición son 220 pesos para los niños y 300 los adultos entre semana y 330 los niños y 400 los adultos en fin de semana. Los horarios serán de martes a domingo, de 10 am a 20:00 pm.

Para la ciudad de México aún no hay una fecha confirmada, por lo que en los próximos meses se espera sea anunciada la sede con las fechas oficiales