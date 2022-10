Presentadora Maria Julia mandó mensaje a Miguel Herrera

“Al señor Miguel Herrera, le quiero decir unas palabras...” fue como inició la presentadora de televisión María Julia, quien es aficionada a Tigres y mostró su molestía una vez que el equipo felino quedó fuera de la liguilla.

“...en el futbol como en la vida existen códigos, reglas no escritas que tienen muchos años y nos permiten actuar de manera correcta, lo que usted hizo ayer para justificar la eliminación de tigres, nuestro equipo, porque no es suyo, se me hace una declaración lamentablemente por no decirlo menos y nos llena de molestia a todos los que amamos a nuestro club”, continuó la presentadora.

Captura de pantalla (Redes sociales)

Luego de la derrota ante Pachuca, Herrera admitió tener un plantel con jugadores “viejos” y esto no pasó por alto por María Julia quien respondió ante esto: “Decir que los jugadores ya están viejos puede ser una realidad, pero suena a una excusa para no asumir la responsabilidad que tiene, lamentablemente es algo que lo ha caracterizado.

¿No es usted el mismo que dijo hace un año y medio que llegó y tenía a los mejores jugadores?, ¿no son esos jugadores viejos los que le sacaron las papas del fuego contra el Necaxa, los que llegaron a dos semifinales en torneos anteriores?, dos perdidas, por cierto, por pésimas decisiones técnicas”, expresó Lafuente.

Miguel Herrera no pasó de los cuartos de final con los Tigres (Ulises Naranjo/Ulises Naranjo)

De igual forma pidió “no desviar la atención de sus declaraciones” aunque las palabras ya están mencionadas y la memoria de la afición no es corta. “Esto es tigres, aquí nos defendemos a muerte y lo menos que esperamos es que la cabeza del equipo salga y de la cara no que entregue a los jugadores para desviar la atención y se hable de ellos.

Me duele mucho esta derrota, pero duele más que nuestro propio técnico haga esto con nuestra historia”, finalizó.

