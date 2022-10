El día que Fernando Hierro aceptó que el América es el más grande de México

Fernando Hierro llega a Chivas para ocupar el puesto de director deportivo que dejó Ricardo Peláez, y como era de esperarse, la polémica en torno al pasado del exjugador del Real Madrid no se hizo esperar.

En redes sociales, se revivió un video en el que Fernando Hierro es entrevistado por Paco Méndez, quien trabajó por un tiempo en TUDN y ahora es reportero de “Vamos América”.

En dicha grabación, el nuevo director deportivo del Guadalajara acepta la grandeza del Club América. Incluso, menciona que estuvo cerca de llegar a Coapa cuando se retiró del conjunto merengue.

“Seguramente has escuchado hablar del club más grande de este país que es el América”, le dice Paco Méndez.

“Como no, te voy a contar una cosa. Hubo una posibilidad cuando me retiré del Madrid, lo que pasa es que no salió”, contestó Hierro. Y aunque el reportero insistió en quién lo había buscado, el exfutbolista no quiso revelar más detalles.

Lo bueno es que Fernando Hierro tiene claro quién es el más grande de México.



🦅🦅🦅 pic.twitter.com/NCu64sboAW — Paco Mendez (@pakin23) October 17, 2022

Ahora, a pesar de la polémica, el español tendrá la misión de regresar a Chivas al protagonismo con el objetivo de conseguir un campeonato de liga, el cual no consigue desde el Clausura 2017 cuando venció a Tigres.

