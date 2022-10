Estadio de Rayados tendrá que tener cambios drásticos para el Mundial de 2026

La casa de los Rayados de Monterrey es oficialmente sede para tres partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, sin embargo, ser estadio mundialista le saldrá caro a la directiva albiazul al ser notificados de tener que realizar cambios drásticos al inmueble rayado.

Según el periodista Willie González, el club le tendrá que invertir alrededor de 5 millones de dólares al Gigante de Acero para cambiar por completo el césped para poder albergar la justa mundialista para ese entonces.

El máximo organismo de futbol le especificó a la directiva albiazul que se tendrá que remover por completo el terreno de juego para poder instalar ventiladores por debajo del pasto, para así instalar un césped de mejor calidad, la cual es utilizada en los estadios de Qatar 2022.

"Fantástico, muy lindo estadio": Gianni Infantino, presidente de la FIFA sobre el estadio de los Rayados @FIFAcom #EstadioBBVA #Monterrey pic.twitter.com/qkcey2dGEf — Publisport México (@Publisport_MX) July 19, 2022

Por último, el periodista señala que la FIFA se adueñará de toda la organización y ventas del estadio en dicha Copa del Mundo, por lo que Rayados no ganará nada, más que el prestigio de ser sede mundialista. El organismo se quedará, económicamente hablando, con los derechos de televisión, ventas de bebidas, alimentos, tickets, etc. Por lo que la inversión de los 5MDD no tendrá retorno al club.