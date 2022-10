¡Néstor de la Torre lo contó todo!; revela detalles de la fiesta del Tri en 2010

Corría el 2010 y el equipo de futbol representativo de México se preparaba para un amistoso ante el país colombiano, cuando de pronto se destapó un escándalo grande para el Tri: aquella famosa fiesta extra cancha con sede en Monterrey que pasaría a la historia por lo vivido.

“Qué me pasa en Monterrey? No, no, no se van de desmadre... meten 26 (mujeres), revisé todas las cámaras. Bueno, no es cierto, 25, porque el otro era travesti”, comentó en entrevista para David Medrano.

Derivado de esto, de la Torre acudió a Carlos Vela para mencionarle lo sucedido. “Vi todo, le hablé a Vela por teléfono y le dije: ‘hiciste esto, estos hicieron este tipo de falta, estas hiciste tú, entonces vas a estar castigado‘. Hablé con todos, fueron 16 (jugadores) a la fiesta”, explicó.

Nestor de la Torre cuenta toda la verdad de la fiesta de seleccionados en Monterrey. No se guardó nada el existente.

Los esperamos el jueves. pic.twitter.com/JDjU7fXByT — david medrano felix (@medranoazteca) October 18, 2022

Poco tiempo había pasado de que se enterara, cuando llegó a México y al sentarse ya le tenían las notas de escándalo. “Nada, me enteré. Llegamos a las ocho y media, llego a mi oficina y ya me tenían los periódicos. Empiezo a leerlos y empiezo a ver. Había gente que me decía ‘no fui‘, a ver vi la cámaras”, detalló

¿Quiénes fueron los jugadores involucrados?

En aquel altercado de 2010, futbolistas como Carlos Vela, Carlos Salcido, Héctor Moreno, el Maza Rodríguez, Rafael Márquez, Guillermo Ochoa, Javier Hernández, entre otros, estuvieron involucrados en una acto que les terminó costando caro.