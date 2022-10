Cuauhtémoc Blanco cuenta la clave para que América inicie de gran forma las semifinales

América fue el conjunto más sólido del torneo y de los cuartos de final, por lo que se espera que su buen futbol continúe en este arranque de semifinales ante el Toluca y quién más para confirmar esto que el último ídolo de este club: Cuauhtémoc Blanco.

Te recomendamos: Las sanciones que podría sufrir la escaladora iraní tras competir sin el hiyab

El ‘Cuau’ platicó acerca del momento que viven las águilas y analizó lo que espera de los azulcremas este miércoles en la ida, recalcando que espera que no se confíen por lo hecho anteriormente.

“No se puede confiar el América, deben de ir con la misma mentalidad, así como ha jugado en todos los partidos. Atacar, no echarse para atrás y yo creo que puede sacar un muy buen resultado”, mencionó.

Tocando el tema del Tano Ortíz, Cuauhtémoc se expresó muy bien del estratega argentino, a quien considera que está haciendo un gran papel. “Siempre he dicho que lo más importante es tener comunicación con los jugadores y el cuerpo técnico, eso es fundamental y eso lo ha logrado él (Fernando)”.

“Otra cosa muy importante es que todos corren y esa es la clave del éxito. Hoy tienes que correr y aquí no hay estrellitas. Hoy por hoy, hasta los delanteros corren y hoy los delanteros del América aprendieron a correr, a atacar y defender. Por eso están jugando muy bien y me da mucho porque el Tano, los jugadores y Emilio Azcárraga se lo merecen”.

Por último, en cuanto a si América puede y merece el título, Blanco no tapó su emoción por decirlo. “Ojalá, ojalá y se les dé. Creo que tienen una gran oportunidad y que no se confíen. El Toluca no es fácil, tiene buenos jugadores y un buen entrenador, con mucha experiencia, que sabe de liguillas”, finalizó.

Hora y lugar del partido

América visita a Toluca en la ida de las semifinales en el estadio Nemesio Diez, en punto de las 21:06 horas de la Ciudad de México; un encuentro que promete ser un partidazo.