COM y Cuauhtémoc Blanco demuestran su compromiso por la activación física mexicana

El Comité Olímpico Mexicano llevó a cabo la Firma del Compromiso por la Activación Física, fomentando así su importancia en la vida de los mexicanos y contando con la destacada presencia del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco y actual gobernador constitucional del estado de Morelos.

El objetivo de esta firma fue presentar la campaña “Actívate 30 minutos 5 días de tu semana”, para atraer a la gente a realizar ejercicio y mantenerse sanamente, donde Blanco platicó un poco de la relevancia que tiene activarse.

“A través del Instituto del Deporte generamos acciones para generar el interés por la actividad física en todas las etapas de la vida. Siempre lo he dicho, no solo es futbol, aquí (México), hay grandes deportistas”, mencionó el Gobernador.

Por otra parte, Cuauhtémoc también reiteró que la alimentación y voluntad es clave para lograr mantenerse en forma. “Lo importante es que nosotros estemos convencidos de que lo podemos hacer, de convencer al cuate, a los amigos, y como lo he dicho, la alimentación es algo muy importante”, puntualizó.

COM Esta iniciativa busca impulsar el deporte en la población (Jorge Arturo Dennis Valenzuela)

Un evento que no sólo contó con ex deportistas en el presidium, sino que también en la parte de invitados, como es el caso de los ex boxeadores Humberto ‘Chiquita’ González y Carlos Zárate, este último con presentando una activación para todos.

Otro de los presentes que expresó un gran mensaje fue el Senador Ovidio Peralta, Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República, donde contó las estrategias que se quieren implementar en la vida de los mexicanos, así como lo hacen otros países.

“En Estados Unidos y Canada, más del 20% se ejercita formalmente en un centro deportivo. En México, esta cifra llega apenas a un 3.7%”, dijo.

Por último, el momento más emotivo del consejo fue cuando su presentó la canción de esta campaña, donde invitados y ponentes comenzaron a bailar un poco para, nuevamente, llamar a la gente a que se active.

