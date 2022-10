Cuauhtémoc Blanco confía en que el Tri tendrá una gran actuación en el Mundial

Cuauhtémoc Blanco, ídolo del americanismo y referente de la selección mexicana, compartió su opinión acerca de la actualidad del equipo que dirige el Tata Martino y el futuro inmediato que le espera, la copa del mundo de Qatar.

En cuanto al tema actual del Tri, Blanco sabe el amargo momento que atraviesa el equipo, pero confía en que se dé vuelta a la hoja para Qatar 2022. “No ha andado bien la Selección Mexicana, pero ojalá en el mundial lleguen al cien por ciento. Yo recuerdo en el mundial del 98 que tuvimos partidos de preparación y nos fue muy mal, pero en el mundial nos pusimos las pilas y sacamos resultados muy buenos”.

Sobre la esperanza de hacer un buen papel con base en el plantel que se tiene hoy en día, el gobernador mencionó que hay calidad y jugadores para hacerlo.

“Hay jugadores, ya lo he dicho yo, no por que sea futbolista, pero yo digo las cosas como son y yo tampoco veo bien a la selección mexicana pero tengo fe y confío en que se pondrán las pilas llegando al mundial, porque hay calidad y hay que unirnos, tanto ellos como el entrenador para que saquen esto adelante”, detalló.

Selección / El gobernador Cuauhtémoc Blanco en el COM (Jorge Arturo Dennis Valenzuela)

Por otro lado, el ‘Cuau’ mencionó su pensamiento sobre la no convocatoria de Javier Hernández y si él lo llevaría si tuviera oportunidad. “No estoy ahí (entre risas), no sé qué problemas tuvieron, pero bueno, las decisiones las toma el entrenador y hay que respetarlas. A mí cuando me dejaban en la banca no me gustaba, pero a respetar las decisiones del entrenador, porque yo creo que es el que manda”.

Sobre el momento que vive Henry Martín, y si es el indicado para ser titular, Blanco lo ve en gran momento y con posibilidades. “Ojalá, ojalá… que pueda demostrar y que le siga yendo bien, que vaya al mundial y que meta muchos goles”.